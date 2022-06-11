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بالفيديو والصور حرائق ضخمة بصفد تلتهم 18 حافلة إسرائيلية

11 يونيو 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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حافلات إسرائيلية محترقة تماما في صفد

احترقت 18 حافلة تابعة لشركة إسرائيلية بالكامل، بعد اندلاع نيران ضخمة فيها فجر اليوم السبت، في ساحة انتظار بالمحطة المركزية في صفد المحتلة.

ووفق مصادر إعلامية عبرية هرعت طواقم الإطفاء للمكان وأخمدت النيران في الحافلات المشتعلة، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن الجليل.

وفي بيان صدر عنها، قالت طواقم الإنقاذ الإسرائيلية إنها "عملت على إخماد حريق شب في حافلات بالمحطة المركزية بمدينة صفد".

وأضافت "لدى وصول الطواقم اتضح أن ألسنة النيران تلتهم العديد من الباصات، وقد عملت الطواقم على إخمادها بحيث أتت النيران على 18 حافلة".

وأوضحت أنه "لم يبلغ عن إصابات"، مؤكدة أنه "يجري التحقيق في أسباب هذا الحريق".

من جانبها، قالت بلدية صفد إن الحريق أضرم على خلفية "جنائية".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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