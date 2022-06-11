قسَّاميون يشاركون في حفل تأبين الشهيد "العموري" بجنين

شارك مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس، في حفل تأبين الشهيد جميل العموري في مخيم جنين، بالذكرى الأولى لاستشهاده.

وحمل مقاومو كتائب القسام الأسلحة الرشاشة، ووضعوا على رؤوسهم العصبة الخضراء، وسط حضور شعبي كبير لحفل التأبين.

ونفذ المقاومون من كافة فصائل المقاومة مسيرا عسكريا داخل أزقة مخيم جنين، رافعين صور العموري، وتوجهوا مساء أمس إلى نادي خدمات مخيم جنين، حيث أقيم حفل التأبين.

يذكر أن المطارد جميل العموري استشهد العام الماضي، بعد ملاحقة من قوة خاصة تابعة للاحتلال، عقب العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو أحد قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكمنت الوحدة الخاصة لمركبة يستقلها العموري، قبل أن تلاحقه من حاجز الجلمة وحتى شارع الناصرة، حيث تمت عملية اغتياله قرب مقر الاستخبارات العسكرية في جنين.

واستشهد جميل العموري بعد مسيرة جهاد وثبات بقى خلالها مطلوبا لقوات الاحتلال، على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الفدائية شمال الضفة الغربية.

شاهد| مقاومون من كتائب القسام يشاركون في تأبين الشهيد جميل العموري في مخيم جنين pic.twitter.com/3iD44wbzeN — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 11, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين