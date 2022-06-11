وفاة اللاعب الجزائري بلال بن حمودة بحادث سير

لقي الجزائري بلال بن حمودة لاعب منتخب المحليين ونجم فريق اتحاد الجزائر حتفه عن عمر يناهز 24 عاما بحادث سير.

وتوفي بن حمودة رفقة صديقه، في الحادث الذي أدى إلى احتراق السيارة التي كانا يستقلانها اليوم الجمعة بمنطقة الدواودة غربي العاصمة الجزائرية.

وبعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب بن حمودة، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت موجودة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري.

يذكر أن بن حمودة سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة أمس الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

المصدر / وكالات