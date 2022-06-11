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أسهل طريقة لاختيار البطيخة الأفضل

11 يونيو 2022 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
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يعتبر البطيخ من أفضل أنواع الفاكهة الصيفية على الإطلاق، نظراً لاحتوائه على كمية هائلة من الماء، لكن يصعب على الكثيرين معرفة إذا ما كنت الثمرة ناضجة وحمراء من الداخل.

والخطوة الأولى بحسب ما نشر حساب eatinghealthytoday على إنستغرم هو النظر إلى البقعة الصفراء في أسفل البطيخ.

البقعة الصفراء

وتشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها أمضت وقتاً أطول في النضوج وينبغي أن تكون أكثر حلاوة.

ونظراً لأن البطيخ لا يستمر في النضج بعد الحصاد، فإن اختيار بطيخ ذي بقعة أكثر بياضاً يعني أنك ستنتهي على الأرجح بنكهة عادية.

الصوت عن النقر

أما الخطوة الثانية للتحقق من نضج البطيخة، فهي الصوت الذي تصدره عند النقر عليها حيث تحظى هذه الطريقة بشعبية كبيرة بين عشاق البطيخ.

ويجب أن يكون للبطيخ الناضج صوت عميق عندما تضربه بيدك أو بقبضة اليد، وهو ما يشبه إلى حد ما اللحن وإذا كان صوتها أجوف أو مسطحاً، فمن المحتمل أن تكون ناضجة أكثر من اللزوم.

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#بطيخ #الفاكهة

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