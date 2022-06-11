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الاتحاد الأوروبي يدين الاستيلاء على أملاك المسيحيين بالقدس المحتلة

11 يونيو 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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قال الاتحاد الأوروبي "إن رفض المحكمة الاحتلال في القدس استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء".

وأضاف الاتحاد في بيان صدر عن ممثله في القدس، "إن الرفض الإسرائيلي زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".

وأعرب عن قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة للقرار الإسرائيلي والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة، مطالبا بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة من القدس لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي "إن هذه المحاولات تشكل تهديدا للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ، داعيا إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #مدينة القدس #بطريركية الروم #الجماعات الاستيطانية

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