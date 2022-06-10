الدولار يواصل الارتفاع أمام الشيكل

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مسجلا مكاسب جديدة أمام الشيقل بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت فلسطين، سجل الدولار 3.396 شيقل، مرتفعا بنسبة 1.05%، معززا مكاسب بنحو واحد بالمئة.

ووسّع الدولار مكاسبه في الأسواق العالمية عمومًا، بعدما أظهرت بيانات رسمية أميركية، صدرت في وقت سابق الجمعة، تسارعا غير متوقع لمعدل التضخم، ليبلغ 8.6%، مخالفًا توقعات باستقراره عند 8.3% للشهر الثاني على التوالي.

ومن شأن بيانات التضخم الجديدة أن تزيد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتسريع وتيرة رفع الفائدة الرئيسية، وهو المتوقع على نطاق واسع في اجتماع البنك المقرر يومي 14 و15 حزيران/يونيو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين