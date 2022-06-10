مقاومون يستهدفون جيش الاحتلال في قباطية

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء الجمعة، صوب قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند عدد من مفترقات ومداخل مدينة جنين والبلدات المحيطة بها.

وأضافت: إن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص، أثناء نصبها حاجزًا عسكريًا قرب قباطية.

وبحسب المصادر، فقد احتجزت قوات الاحتلال 4 شبان على دوار عرابة جنوب جنين، لم تعرف هوياتهم حتى اللحظة.

وينظّم الفلسطينيون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًّا من عزبة الطياح بمدينة طولكرم.

وتبعًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سوداني (26 عامًا) من مدينة طولكرم بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

عاجل| مصادر صحفية: "إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة جبع جنوب جنين أثناء نصبها حاجزاً بالمكان". pic.twitter.com/92x7xcEofm — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 10, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين