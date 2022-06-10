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الجهاد الإسلامي: اغتيال القادة لن يوقف مسيرة الاشتباك مع الاحتلال التي رسخوها بدمائهم

10 يونيو 2022 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
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القيادي في سرايا القدس الشهيد جميل العموري.jpg

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، إن اغتيال قادتها "لن يوقف مسيرة الاشتباك التي رسخوها بدمائهم الطاهرة، ولن يثني إخوانهم المجاهدين عن مواصلة دربهم المقدس".

وأكدت الحركة، في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد القيادي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جميل العموري، أن "ما وصلت إليه اليوم كتيبة جنين من قوة واقتدار، هو دليل على عظمة دورها الذي أسسه الشهداء جميل العموري وعبد الله الحصري وأحمد السعدي وأمجد الفايد وغيرهم من الأسرى والمجاهدين".

وأشارت إلى أن "اغتيال العموري جاء عقب تأسيس كتيبة جنين، التي شكلت انطلاقة جديدة في مسيرة المقاومة والاشتباك مع العدو بالضفة المحتلة، وفي جنين خصوصًا".

وختمت الحركة بيانها بالتحية للشهداء وعوائلهم، معاهدة إياهم "بالوفاء لدمائهم الزكية حتى النصر"، كما أبرقت بالتحية للأسرى، مؤكدة أنها "لن تتخلى عنهم حتى ينالوا حريتهم".

واستشهد، في هذا اليوم من العام الماضي، مؤسس "كتيبة جنين" والقيادي في سرايا القدس، جميل محمود العموري، إثر كمين نصبه له جنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع "الناصرة" بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #جنين #جميل العموري

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