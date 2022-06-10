سلطة المياه: بحر قطاع غزة "نظيف" واستعاد عافيته

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، أن بحر قطاع غزة نظيف بعد ان استعاد عافيته مع البدء بتشغيل محطات الصحي.

وقالت سلطة المياه في بيان لها أن طواقمها كثفت بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين جهودها على مدار الأعوام الماضية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة عبر تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية للبنية التحتية للمياه و الصرف الصحي، التي باتت واقعاً على الأرض.

وأضافت: "اليوم تظهر ثمرة هذه الجهود، وخاصة بعد افتتاح وتشغيل محطتي غزة والوسطى (وتخدم أكثر من نصف مليون نسمة)، ومحطة خانيونس (وتخدم أكثر من ربع مليون نسمة) العام الماضي، وتدعيم برنامج تشغيل محطة الشمال والتي تخدم أكثر من 400 ألف نسمة) خلال الأعوام الماضية وما رافق ذلك من إنشاء شبكات ومضخات وتحسين مرافق الخدمات والبنية التحتية.

وأوضحت أن سلطة المياه حرصت على تنفيذ هذه المشاريع لتحسين مأمونية المياه العادمة واستعادة بحر غزة لعافيته من جديد، لأنه يعتبر المتنفس الرئيسي لأكثر من مليوني مواطن في القطاع، وهو ما يشكل إنجازاً مهماً لمس المواطن أثره عبر معايشته لهذا التغيير الذي انتظره طويلاً لكي يرى مياه البحر نقية كما كانت.

وكان رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم قد أعلن في نيسان من العام الماضي خلال افتتاحه لمحطة البريج أن إنجاز مشاريع محطات الصرف الصحي ستعيد تدريجيًا بحر غزة الى طبيعته نظيفًا وهذا ما سيلمسه المواطن خلال الاشهر القادمة، إضافة الى تنظيف وادي غزة والذي يعتبر محمية طبيعية خالية من الملوثات، هذا بالإضافة الى وقف التلوث الحاصل للخزان الجوفي الساحلي، ووقف التلوث البيئي للمحافظة على السلامة العامة.

واليوم بات الحلم حقيقة فمن يذهب الى غزة يشاهد بحرها وقد اكتظ بالمصطافين يمارسون أنشطتهم المختلفة في السباحة والصيد وغيرها مع شعورهم بأمان أكبر.

المصدر / فلسطين أون لاين