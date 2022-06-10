قاسم: بطولة جديدة يسجلها الأسير المضرب خليل عواودة ونثق بانتصاره

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة يُسجّل بطولةً جديدةً بدخوله اليوم المائة من إضرابه، رفضًا لاعتقاله الإداري، وفي معركة انتزاع حريته

‏وأكد قاسم في تصريح مقتضب، أن "كل المحطات أثبتت قدرة أسرانا الأبطال على الانتصار في معركة الإرادة مع السجان الصهيوني العنجهي، وهذا ما نثق بأنه سيتحقق مع الأسير خليل عواودة".

وكانت جمعية واعد للأسرى والمحررين حذرت صباح اليوم، من التداعيات المترتبة على ما يمارس بحق الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم المئة على التوالي رفضا للاعتقال الإداري؛ حيث تم نقله في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور جديد خطير وحاد طرأ على حالته الصحية

المصدر / فلسطين أون لاين