فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة مقدسية تدعو لوضع خطة استراتيجية لحماية المسجد الأقصى

تعرّف إلى خطيب الجمعة في مسجدك لهذا اليوم

كيف أضرت أمريكا بنفسها بعقوباتها على روسيا

سهام خلف.. موهوبة تحاول تعويض ما فاتها في صغرها

طلبة وصحفيون يروون لـ"فلسطين" تفاصيل الاعتداء عليهم من شبيبة فتح والسلطة بنابلس

نقل الأسير خليل عواودة للمستشفى لتدهور وضعه الصحي

حكومة اشتية تماطل في إنشاء شارع رئيس يخدم 100 ألف مواطن غرب رام الله

ارتفاع على سعر صرف العملات مقابل الشيقل

مواطنون يتصدون لمستوطنين في قلقيلية والاحتلال يحرق مئات أشجار الزيتون في جنين

طقس الجمعة: أجواء جافة وشديدة الحرارة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

قاسم: بطولة جديدة يسجلها الأسير المضرب خليل عواودة ونثق بانتصاره

10 يونيو 2022 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن  الأسير المضرب عن الطعام  خليل عواودة يُسجّل بطولةً جديدةً بدخوله اليوم المائة من إضرابه، رفضًا لاعتقاله الإداري، وفي معركة انتزاع حريته

‏وأكد قاسم في تصريح مقتضب، أن "كل المحطات أثبتت قدرة أسرانا الأبطال على الانتصار في معركة الإرادة مع السجان الصهيوني العنجهي، وهذا ما نثق بأنه سيتحقق مع الأسير خليل عواودة".

وكانت جمعية واعد للأسرى والمحررين حذرت صباح اليوم،  من التداعيات المترتبة على ما يمارس بحق الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم المئة على التوالي رفضا للاعتقال الإداري؛ حيث تم نقله في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور جديد خطير وحاد طرأ على حالته الصحية

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة