قصف إسرائيلي يستهدف مناطق جنوبي العاصمة دمشق

تعرضت مناطق جنوبي العاصمة دمشق فجر اليوم الجمعة لقصف إسرائيلي حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول قوله إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ، وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال المسؤول: “في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.

وأضاف: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”. من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

المصدر / وكالات