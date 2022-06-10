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جماهير ليفربول تنقلب على "صلاح" بعد أنباء رحيله إلى برشلونة

10 يونيو 2022 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
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أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح سيكمل عقده مع ليفربول، وسيرحل عقب نهايته إلى برشلونة في صفقة حرة، ما أثار حفيظة بعض جماهير الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023، إذ أكد نجم منتخب مصر في تصريحاته سابقا، أنه مستمر مع "الريدز" خلال الموسم المقبل ولن يترك الفريق الآن، ولكن لم يذكر شيئا بشأن تجديد عقده لفترة إضافية.

وأبرزت صحيفة "ميرور"، مجموعة من التعليقات المختارة عن أنباء رحيل صلاح من قبل مشجعي ليفربول، والذين أجمعوا على ضرورة بيع المهاجم المصري هذا الصيف، إذ قال أحدهم: "اعرضوه للبيع الآن، يجب استباق الأمور بدلا من انتظار العبث من لاعبين ليس لديهم شعور الولاء. حصلنا على أفضل ما لدى صلاح".

وقال آخر: "آمل أن نتمكن من بيعه هذا الصيف، فقد انهار بعد ديسمبر، وتسببت طريقة تعامله هو ووكيله مع التجديد في ارتباك شديد"، وأكمل آخر: "لا يمكنني تخيل مدى حالة السوء التي سيكونان عليها في العام المقبل، وإذا كان صلاح قرر المغادرة بالفعل، فإنه لا ينتمي إلى هنا"

وقال مشجع آخر: "حان وقت بيع صلاح، ليفربول يواجه خطر التخلي عنه مجانا في الصيف المقبل، قلل من خسارتك الآن، واحصل على مهاجم أصغر سنا"، وتحدث أحدهم: "لا أحد يستطيع أن ينكر أن صلاح قدم لنا أكثر مما دفعناه للتعاقد معه من روما، ومن الواضح أن عقده سينتهي، ويتعين على النادي تحديد موعد له إما الالتزام بالتجديد أو البيع، وقد يكون انتقاله أفضل خيار للجميع".

يذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بلقبي بطل كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

المصدر / وكالات
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#ليفربول #برشلونة #محمد صلاح

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