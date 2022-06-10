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أوكرانيا تفرض "عقوبات" على الرئيس الروسي

10 يونيو 2022 . الساعة 01:56 بتوقيت القدس
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بفرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشرت وثيقة الإعلان عن العقوبات على الموقع الإلكتروني لرئيس أوكرانيا.

كما فرض زيلينسكي عقوبات على السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائبي رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف وتاتيانا غوليكوفا.

وفي وقت سابق، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي إلى قائمة عقوباتها.

كما فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضد بوتين ولافروف بحجة "الأمر بإجراء عملية عسكرية في أوكرانيا"، وبسبب أن الجيش الروسي "شن هجوما على أوكرانيا".

المصدر / وكالات
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