برهوم يُثمّن جهود "العمل الحكومي" بغزة

ثمّن الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، الجهود الكبيرة لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس، في رعاية وخدمة مصالح المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في غزة.

وقال برهوم في تصريح: إن "هذا التميز للأخ أبو معاذ الدعليس في المتابعة الحديثة والمعالجة السريعة وتصويب المسارات، يمثل حسن النوايا وصدق الانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه أبناء شعبه".

وأكد أن تنفيذ القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والمراكمة على المكتسبات ورعاية مصالح أهلنا في غزة مسؤولية مشتركة وملقاه على عاتق الجميع دون استثناء.

وأوضح برهوم أن لجنة المتابعة الحكومية بما تقدمة من خدمات لأهلنا في غزة وتسعى على توفيره رغم كل التحديات، باتت مرتكزًا رئيسًا من مرتكزات مقومات وعوامل صمود أهلنا من سكان غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين