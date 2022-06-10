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الدفاع المدني ينشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر

10 يونيو 2022 . الساعة 01:10 بتوقيت القدس
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نشر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مساء الخميس، جملة من التوجيهات والإرشادات للمواطنين، في الوقت الذي ستشهد فيه البلاد أجواء شديدة الحرارة.

ودعا الدّفاع المدني المواطنين إلى رفع درجة المسؤولية للتعامل مع موجة الحر المتوقعة، الجمعة والسبت.

وأوصى الدفاع المدني بعدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة والأعشاب، لأن الأجواء الحارّة تسرع من رقعة انتشار النيران.

وحذّر من ترك الأطفال داخل المركبات في ظل هذه الموجة الحارة، وحث على ضرورة تفقد المركبة من المواد القابلة للانفجار بفعل الحرارة.

وفيما يخص من يعملون تحت أشعة الشمس الحارة، خاّصة عمال الإنشاءات والمزارعين، فقال إنّ عليهم -قدر الإمكان- تجنّب العمل خلال ساعات ذروة الشمس، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل تجنّبًا للإعياء الحراري.

كما أوصى بمراقبة أجهزة التبريد داخل المنزل، وعدم تحميل التيّار الكهربائي حملًا زائدًا، وبمراقبة الأطفال وكبار السن وتوفير احتياجاتهم الروتينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#موجة الحر #الدفاع المدني #المواد القابلة للاشتعال

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