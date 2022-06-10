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ماذا تعرف عن منظومة "HJ-10  قاتل أبرامس" التي دخلت الخدمة في الجيش الصيني؟

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ماذا تعرف عن منظومة "HJ-10  قاتل أبرامس" التي دخلت الخدمة في الجيش الصيني؟

10 يونيو 2022 . الساعة 00:55 بتوقيت القدس
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تسلم الجيش الصيني دفعة أولى من منظومة HJ-10 المضادة للدبابات "قاتل أبرامس".

ودخلت المنظومة الجديدة الخدمة في دائرة "تبت" للقيادة الغربية في الجيش الصيني.

ويختلف النموذج المطوّر للمنظومة عن نموذجها الأولي الذي تم إطلاقه منذ 10 أعوام، وكان النموذج الأولي منصوبا على منصة بي إم بي ZBD-04A المجنزرة الثقيلة المزودة  بـ8 حاويات للصواريخ المضادة للدبابات.

وقررت القيادة العسكرية الصينية الآن نصب المنظومة المطوّرة على منصة شاحنة FAW المدولبة الخفيفة المزوّدة بعدد أصغر من حاويات الصواريخ.

ويرى الخبراء أن HJ-10  تعد نسخة من منظومة Spike NLOS الإسرائيلية المضادة للدبابات، لكن مدى عمل المنظومة الصينية ازداد وتجاوز 10000 متر، ما سبّب زيادة وزن الصاروخ الذي كان سابقا 150 كلغ ، بما فيه 43 كلغ هو وزن الرأس القتالية الذي بمقدورها خرق الدروع 1200 – 1400 ملم.

ومن مميزات المنظومة قدرتها على تبيان صورة للصاروخ المحلق في الجو، وبمقدور الصاروخ أيضا إصابة الدبابة من أعلاها. وقد زاد استخدام المنصة المدولة من قابلية المنظومة للحركة وخفض في الوقت نفسه من كلفة صيانتها

المصدر / وكالات
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#الجيش الصيني #قاتل أبرامس #صاروخ محلق

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