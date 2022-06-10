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الدفاع الروسية: الأوكرانيون يفخخون المصانع ويحتجزون المدنيين

10 يونيو 2022 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية المسلحون الأوكرانيين بنشر أسلحة ثقيلة في مصنع معدات غاز في منطقة "دروجكوفكا" بجمهورية "دونيتسك" الشعبية، واحتجازهم السكان في الطوابق السفلية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، مساء الخميس: "في دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، على أراضي مصنع معدات الغاز، قام مسلحو الكتائب القومية بتجهيز مواقع إطلاق النار ونشر أسلحة ثقيلة، ويحتجزون السكان المحليون في الأقبية بحجة ضمان سلامتهم".

وذكر ميزينتسيف أن مسلحي الجيش الأوكراني يحتجزون قسرا مئات من سكان سيفيرودونيتسك في الهياكل تحت الأرضية لمصنع "أزوت"، كما قاموا بتفخيخ حاويات المواد الكيميائية في المصنع ويخططون لتفجيرها عند الانسحاب.

وأضاف أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ حاويات مواد سامة في مصنع الفحم في أفدييفكا، لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #أسلحة ثقيلة

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