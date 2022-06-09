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مرداوي: المقاومة تحشد كل جهد للدفاع عن الأقصى

09 يونيو 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن حماس تسابق الزمن لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه الخبيثة بحق المسجد الأقصى.

وأكد مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال يحاول تهويد مدينة القدس وهذا واضح للكل الفلسطيني، مضيفا "عازمون على تحشيد شعبنا للدفاع عن الأقصى".

وبين أن حماس ترى أن المعركة الفاصلة ستكون في القدس، مشيرا إلى وجود إشارات أساسية تدلل على محاولة الاحتلال لتغيير الواقع في المسجد الأقصى.

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، من خلال منع المصلين من أداء صلواتهم في المسجد.

وشدد مرداوي على عدم المساومة على الوطن، مبينا أن الشعب الفلسطيني سيقدم كل ما يملك للدفاع عن المسجد الأقصى، لاسيما أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باعتداءاته عليه.

وتابع: "صمود شعبنا في القدس أفشل مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ومعركة سيف القدس كانت تحولا استراتيجيا في مواجهة الاحتلال".

أما فيما يخص التطبيع، فاعتبر مرداوي أن تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال، أضر بمستقبل القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #محمود مرداوي

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