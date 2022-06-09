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المفوضية الأوروبية تدعو الدنمارك لبحث "معاداة الإسلام"

09 يونيو 2022 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
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دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الحكومة الدنماركية لتناول مشاكل معاداة الإسلام والعنصرية في البلاد.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، أشارت فيه إلى تعرض الأقليات والمهاجرين في الدنمارك للعنصرية.

وأعربت المفوضية عن قلقها جراء وصف بعض الأحزاب الدنماركية للمهاجرين، وعلى رأسهم المسلمين، بـ "تهديد على الثقافة الدنماركية".

كما انتقدت خطة للحكومة الدنماركية تهدف لإسكان الغربيين وغير الغربيين في أحياء منفصلة.

وأردف أن قيام الحكومة بنقل الكثير من العائلات المهاجرة من بعض الأحياء إلى أحياء أخرى قسرا أدى إلى إجحاف بحق تلك العائلات.

وأضاف أن خطابات الكراهية وهذا النوع من القرارات المضرة بالمهاجرين، تؤدي إلى تزايد الضغوطات على الأقليات والمهاجرين.

وطالبت المفوضية الحكومة الدنماركية بإعداد خطة وطنية بهدف مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام.

المصدر / الأناضول
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#أوروبا #الإسلام #الدنمارك

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