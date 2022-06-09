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"الجهاد" يدين استقبال الإمارات رئيس وزراء الاحتلال "بينيت"

09 يونيو 2022 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
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أدان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، استقبال رئيس وزراء حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" في الامارات اليوم الخميس.

وقال سلمي، في تصريح صحفي: إن "الاصرار على التطبيع والعلاقات المحرمة بكل أشكالها مع العدو، هو تنكر لكل أشكال المعاناة التي يحيياها شعبنا الفلسطيني بفعل العدوان والارهاب الصهيوني المتصاعد ضد أهلنا وشعبنا في القدس والضفة الغربية".

وغادر بينيت، عصر اليوم الخميس، العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب اجتماعه مع محمد بن زايد لمدة ساعتين.

وقالت وسائل إعلام عبرية:" نفتالي بينيت ينهي زيارته إلى أبو ظبي ويعود حاليًا إلى تل أبيب، حيث اجتمع مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمدة ساعتين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محمد بن زايد #بينيت

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