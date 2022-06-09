خطوات احتجاجية لأسرى الشعبية في "عوفر" اسناداً للأسيرين العواودة وريان

أفاد نادي الأسير بأن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في سجن "عوفر" قرروا تنفيذ خطوات احتجاجية ضد إدارة السجن.

وبحسب نادي الأسير، فإن أسرى الشعبية في عوفر سيصعدون من خطواتهم الاحتجاجية؛ إسناداً للأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام.

ويواصل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ99، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ64، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وأكّد نادي الأسير، في بيان سابقٍ له، أنّ عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا حلول جديّة حتى اليوم بشأن قضيته، وتواصل إدارة سجون الاحتلال احتجازه في سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحيّ الخطير.

ولفت النادي، إلى أنّ عواودة خلال معركته المتواصلة، تعرض وما يزال لعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، لإنهاكه والتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقًا، وكذلك لفرض مزيد من التحولات وترسيخها على مسار تجربة الإضراب.

ويواصل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الدعم والمساندة للأسيران خليل عواودة ورائد ريان.

المصدر / فلسطين أون لاين