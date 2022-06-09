نصر الله: المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج الغاز

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن المنطقة أمام مرحلة جديدة خلاصتها أنّ ما جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان ووضعُه أمام موقف صعب. مشدداً على أنّ المقاومة تملك القوة اللازمة لمنع العدو من استخراج الغاز من حقل "كاريش".

وأوضح نصر الله في كلمة له، مساء اليوم الخميس، أن قضية الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة تعني كل اللبنانيين.

وقال: "إرسال (إسرائيل) سفينة استخراج وتخزين للغاز إلى حقل "كاريش" اعتداء على لبنان"، مشددًا على أن الثروة الغازية والنفطية الموجودة في مياهنا هي الأمل المتبقي لإنقاذ لبنان على المستوى الاقتصادي.

ولفت إلى أن السفينة أتت لاستخراج وإنتاج المراحل المتبقية من تصدير وبيع، وليس من أجل الاستكشاف.

وأضاف نصر الله "خلاصة ما حصل في الأيام الماضية هو استفزاز إسرائيلي واعتداء على لبنان"، مؤكدًا أن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال يجب أن تكون قضية وطنية لجميع اللبنانيين.

وجدد الأمين العام لحزب الله التأكيد على أن المطلوب هو حماية واستخراج الثروة الموجودة في المياه اللبنانية، مرجعًا ذلك إلى أنها الأمل لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وذكر نصر الله أن لبنان ممنوع من استخراج نفطه والتنقيب عنه، مشددًا على أن ذلك هو خطر على جميع اللبنانيين.

وقال: "هناك سعي أمريكي وإسرائيلي لسلخ مساحة كبيرة من حدودنا البحرية (..) الجميع يحصل على حصص من غاز المتوسط بينما يتم منع لبنان وسوريا".

وحذر نصر الله من تعرض لبنان إلى إفراغ حقول الغاز الخاصة به في البحر المتوسط، مستدركًا "قضية الثروة النفطية والغازية بمياهنا لا تقل أهمية عن تحرير الشريط الحدودي المحتل".

وجدد التشديد على ضرورة منع الاحتلال من بدء عملية استخراج النفط من حقل "كاريش".

المصدر / وكالات