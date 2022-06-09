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الاحتلال يخطر بهدم منزل ويعتقل شابا غرب جنين

09 يونيو 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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منزل عائلة الأسير صبحي صبيحات (صورة أرشيفية)

أخطرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، بهدم منزل ذوي الأسير صبحي صبيحات (20 عاما)، واعتقلت شابا، في قرية رمانة غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بهدم منزل ذوي الأسير صبيحات، وصورت منزل ذوي الأسير أسعد الرفاعي (19 عاما).

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال صورت منزلهم المكون من طابق واحد.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها القرية الشاب سامح العمور، واستجوبت عددا من المواطنين قبل أن تغادر رمانة.

ونفذ الأسيران صبيحات والرفاعي عملية فدائية في مستوطنة إلعاد قرب (تل أبيب) في شهر مايو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجراح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #صبحي صبيحات

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