فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رام الله : أمن السلطة يعتقل 3 متضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام

دراسة: الكوابيس علامة مبكرة للإصابة بمرض باركنسون

الاحتلال يكشف عن تطوير صاروخ "تموز"

4 قتلى من المارينز بتحطم مروحية أمريكية جنوبي كاليفورنيا

إصابة شقيقين برصاص الاحتلال في النبي صالح

عقد زواج مميز في العراق.. مقدم المهر باقة ورد والمؤخر حج إلى بيت الله الحرام

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

"الداخلية" تفتح تحقيقاً في حادثة "أم النصر"

مستوطنون يحطمون صرح الشهيد الهذالين في مسافر يطا

محكمة الاحتلال تؤكّد بيع عقارات للكنيسة الأرثوذكسيّة بالقدس للمستوطنين

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

إصابة شقيقين برصاص الاحتلال في النبي صالح

09 يونيو 2022 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
...
اتسعت رقعة المواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة (صورة أرشيفية)

أصيب شقيقان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شقيقان بالرصاص الإسفنجي، أحدهما في رأسه، فيما أصيب شقيقه البالغ (14 عاما) في يده.

وأضافت المصادر، أن الشاب الذي أصيب في رأسه جرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، بينما تم تقديم الإسعاف لشقيقه ميدانياً.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية مواجهات منذ ساعات فجر اليوم الخميس، أسفرت عن استشهاد شاب في بلدة حلحول شمال الخليل، وإصابة عدد آخر من المواطنين برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #النبي صالح #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة