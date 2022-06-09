إصابة شقيقين برصاص الاحتلال في النبي صالح

أصيب شقيقان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شقيقان بالرصاص الإسفنجي، أحدهما في رأسه، فيما أصيب شقيقه البالغ (14 عاما) في يده.

وأضافت المصادر، أن الشاب الذي أصيب في رأسه جرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، بينما تم تقديم الإسعاف لشقيقه ميدانياً.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية مواجهات منذ ساعات فجر اليوم الخميس، أسفرت عن استشهاد شاب في بلدة حلحول شمال الخليل، وإصابة عدد آخر من المواطنين برصاص الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين