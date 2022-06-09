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الاحتلال يكشف عن تطوير صاروخ "تموز"

09 يونيو 2022 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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كشفت شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية "الإسرائيلية"، عن صاروخ "تموز" الجديد من الجيل السادس، ذي مدى أطول يصل إلى 50 كيلو مترًا.

وبحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية، أوضحت الشركة أن الصاروخ يتمتع بعدة مزايا، من أهمها: إمكانية إطلاق أربعة صواريخ بالتوازي من راجمة واحدة والسيطرة عليها بواسطة مشغل واحد، وتزويد الصاروخ بصورة الهدف على أن يرصده بنفسه، وإطلاق الصاروخ من مروحية مثلًا وإحالة السيطرة عليه إلى جهة أخرى كقوة راجلة أو مركبة عسكرية في مكان آخر.

وأكدت القناة، أنه سيتم عرض الصاروخ الجديد الأسبوع المقبل في معرض الدفاع الدولي "يوروساتوري" في باريس.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى من صاروخ "تموز" دخلت الخدمة العملياتية قبل أربعين عامًا، واليوم تستخدمه قرابة أربعين دولة في أنحاء العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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