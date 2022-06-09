4 قتلى من المارينز بتحطم مروحية أمريكية جنوبي كاليفورنيا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل أربعة جنود من قوات مشاة البحرية "المارينز"، بعد تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم جنوبي ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت مواقع أمريكية أن الحادثة وقعت في منطقة صحراوية تابعة لمقاطعة إمبريال قرب حدود ولاية كاليفورنيا الجنوبية مع أريزونا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، عن سارة مارشال، الناطقة باسم جناح طائرات مشاة البحرية الثالث المسؤول عن الطائرة المتحطمة، قولها إنه يجري التحقيق في أسباب تحطم المروحية، نافية ما أشيع فور انتشار الخبر بأن مواد نووية كانت على متنها.

ولفتت إلى أن شخصا خامسا كان على متن المروحية لا يزال على قيد الحياة، بيد أنهم مصاب بجراح.

وأشارت صحف أمريكية إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من ثلاثة شهور على مصرع 4 جنود من المارينز بتحطم مروحيتهم خلال مناورات لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في النرويج.

ولفتت إلى أن جل الحوادث الأخيرة تعود لطائرات من طراز "Osprey"، التي اكتشف عيوب في تصنيعها بالعام 2001.

المصدر / عربي 21