مستوطنون يحطمون صرح الشهيد الهذالين في مسافر يطا

أقدم مستوطنون على تحطمين صرح الشهيد سليمان الهذالين في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة بحماية قوات الاحتلال، وعملت على تحطيم صرح الشهيد الهذالين الذي أقيم بمكان ارتقائه دهساً على يد قوات الاحتلال بمسافر يطا جنوب الخليل.

واستشهد المسن الهذالين (75 عاما) في السابع عشر من يناير الماضي، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا، بعد أن دعسته مركبة تابعة لقوات الاحتلال، في الخامس من الشهر الجاري.

وكان المسن الهذالين قد أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده.

والهذالين من نشطاء المقاومة الشعبية البارزين، الذي حرص على المشاركة في جميع الفعاليات المناهضة للاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في منطقة مسافر يطا في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين