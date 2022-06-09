الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للقيادي بحركة حماس عبد الجبار جرّار.

وأفادت مصادر حقوقية، أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لجرار، من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية لمدة 4 شهور جديدة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال جرار بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، وقضاء سنة في الاعتقال الإداري الأخير.

وقد أفرجت سلطات الاحتلال عن جرار في ٢٤ نوفمبر الماضي، بعد اعتقال إداري استمر 12 شهرا.

وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال جرار للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة، ولتبلغ قرابة الـ 15 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية، كما تعرض للتحقيق العسكري القاسي لأكثر من مرة.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ مدة طويلة، كما أن الاحتلال اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين