"الأحرار": منصور عباس يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار عدوانه

أكدت حركة الأحرار، أن استمرار انضمام النائب العربي في كنيست الاحتلال منصور عباس لائتلاف حكومة الاحتلال "يشكل مخالفة كبيرة للبعد الوطني الداعي دومًا إلى مقاطعة الاحتلال".

وقال الناطق باسم الحركة ياسر خلف لصحيفة "فلسطين": "نرى في منصور عباس أنه فلسطيني الجنسية لكنه صهيوني الهوية، ولذلك عليه الانسحاب من حكومة الاحتلال" وفق تعبيره.

وشدد على أن علاقة الشعب الفلسطيني بالاحتلال هي "علاقة اشتباك مباشر وليست مساومة ومشاركة وتبني لقراراته العنصرية التي تصب في صالح الاحتلال ضد القضية الفلسطينية".

ونبَّه إلى أن عباس وحزبه يمنحون الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، ويفتح الطريق أمام المطبعين.

وتساءل خلف عن دور عباس كفلسطيني في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى؟ مشيرًا إلى مشاركته في حكومة الاحتلال يخدم مخططاتها التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين