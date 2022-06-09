محكمة الاحتلال تؤكّد بيع عقارات للكنيسة الأرثوذكسيّة بالقدس للمستوطنين

أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة، أن محكمة الاحتلال العليا، رفضت طلبها، بإبطال قرار استملاك جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانيّة، لعقارات لها شرقيّ المدينة.

وقالت البطريركية في بيان: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارا رفضت من خلاله آخر محاولات البطريركية لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر تموز/ يوليو 2017 والذي نجحت من خلاله جمعية "عطيريت كوهانيم" الصهيونية المتطرفة، استملاك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، في باب الخليل بالقدس".

وأضافت: "يأتي هذا القرار بالرغم من المعركة القضائية التي خاضتها البطريركية، طيلة السبعة عشر عاما الماضية".

ويدور الحديث عن فندقي "أمبريال" و"البتراء الصغير" في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس، ومبنى يُطلق عليه "المعظمية" بالبلدة القديمة.

وقالت البطريركية، إن قرار المحكمة الإسرائيلية "ظالم ولا يتبع أي سند قانوني أو منطقي، حيث أن الجمعية الاستيطانية ومن يدعمها ويساندها اتبعوا طرقًا ملتوية وغير قانونية للاستحواذ على العقارات الأرثوذكسية، في أحد أهم مواقع الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس".

وأضافت: "شنت على مدار الأعوام الماضية حملة قانونية وإعلامية ودبلوماسية تكبّدت من خلالها مصاريف وأثمانا عالية جدا في المسار القضائي وفي المجال الدبلوماسي، من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع الجمعيات الصهيونية المتطرفة من الاستيلاء على هذه العقارات، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في ظل ضغط الجمعيات الصهيونية المتطرفة وعملائهم من يساندهم في دوائر صنع القرار".

وشددت البطريركية على أنها "ستستمر في مساندة المستأجرين الفلسطينيين في صمودهم في العقارات الارثوذكسية، وأنها صامدة في معركتها للحد من السياسة العنصرية، وأجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى نزع الهوية المتعددة لمدينة القدس، وفرض واقع جديد فيها".

وكانت الكنائس في القدس قد حذرت من استيلاء جمعية "عطيريت كوهانيم" على هذه الأملاك، وتأثير ذلك على "الوجود المسيحي بالقدس".

المصدر / فلسطين أون لاين