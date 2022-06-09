لبنان: سنطلب تحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن بلاده ستطلب من الوساطة الأمريكية إعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، حول ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة بيروت، سفراء الدنمارك ميريته جوهل، والنرويج مارتن يترفيك، وفنلندا تارجا فرنانديز، والسويد أن ديسمور، لدى لبنان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون، إن "لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات التمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، حذر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، من وقوع تدهور أمني جنوبي البلاد، على خلفية محاولات إسرائيلية لاستخراج الغاز من منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.

وأفاد عون، بمواصلة الجهود "للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات (..) آموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل".

وأردف: "سنطلب من هوكشتاين استئنتاف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة"، دون تفاصيل عن زيارة المسؤول الأمريكي.

وأفاد بأن "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه".

ولفت أن "هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية".

المصدر / الأناضول