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الاحتلال يعتقل شابين مقدسييْن من العيساوية

09 يونيو 2022 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، شابين مقدسييْن من بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين، عزيز غسان عليان ووديع عليان، واقتادتهما للتحقيق في مركزاها.

من جهةٍ أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على عائلة المقدسي أمجد درباس في العيساوية، وهاجمتهم بغاز الفلفل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في بلدة العيساوية، عقب اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات والشبّان، بعد منتصف ليلة أمس.

وخلال شهر مايو/ أيار الماضي، وثّق موقع "القسطل" اعتقال أكثر من 300 شاب فلسطيني من العاصمة وضواحيها، من بينهم فتيات ونساء وأطفال. وبحسب المحامين، فإن معظم الذين اعتُقلوا تعرّضوا للضرب على يد قوات الاحتلال سواء خلال عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #العيساوية

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