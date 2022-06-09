أمن السلطة يستدعي أحد كوادر الجهاد في نابلس

أقدم جهاز المخابرات على استدعاء المحرر محمود عبد الرازق رمضان (29 عاما)، من قرية تل بنابلس شمال الضفة الغربية، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وذكرت مصادر في نابلس، أن المحرر محمود رمضان تلقى اتصالاً، يبلغه بالمقابلة يوم السبت المقبل، دون الكشف عن الأسباب والتفاصيل.

وأمضى رمضان سنتين في سجون الاحتلال على فترتين، بينما اعتقل ثلاث مرات لدى أجهزة السلطة.

جدير ذكره أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات في إطار الاعتقال السياسي وقمع الحريات، وتبادل الأدوار بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين