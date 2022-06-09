إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في جيوس وحلحول

أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عصر اليوم الخميس، في بلدة جيوس شرق قلقيلية ومدينة حلحول، في وقت تشهد فيه عدة مناطق بالضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية شمالي الضفة الغربية، حيث وصفت حالته بالخطرة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على جرافة أثناء العمل في منطقة الشماسنة غرب البلدة، تعود لأحد المواطنين.

وعلى الصعيد ذاته، أصيب، شاب آخر بعيار ناري في العين اليسرى والوجه والصدر، خلال المواجهات المندلعة في مدينة حلحول شمال الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم مستشفى الميزان التخصصي الدكتور شريف الطردي، بأن الشاب المصاب، وصل إلى قسم الطوارئ بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وبعد تقديم الإسعافات الأولية له، تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي المزيد من العلاجات والتدخلات الجراحية.

المصدر / فلسطين أون لاين