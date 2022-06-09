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"حماس": نهج المقاومة سبيل الخلاص من الاحتلال

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نعت الشهيد أبو عيهور

"حماس": نهج المقاومة سبيل الخلاص من الاحتلال

09 يونيو 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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الشهيد محمود أبو عيهور

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الخميس،  الشاب الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل.

وأكدت الحركة في بيان نعي،  على نهج المقاومة كسبيل للخلاص من المحتل.

وأضافت: " نشدّ على يد الثائرين المنتفضين، الذين يشكّلون طليعة الدفاع عن أبناء شعبنا عبر تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا بكل أشكال المقاومة".

وكان الشهيد أبو عيهور ارتقى ظهر اليوم، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول، حيث اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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