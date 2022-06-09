فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تنعى الشهيد أبو عيهور: نهج المقاومة سبيل الخلاص من الاحتلال

الناشطة الخطيب تروي حكاية تحديها مجندةً إسرائيلية بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُبعد المرابطة هنادي حلواني عن الأقصى لأسبوع

حكم بسجن أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر

استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

بيد واحدة تصنع "ولاء" الجمال لتحظى بطرف صناعي

في خطوة إيجابية.. آبل تحمي مستخدمي أندرويد من تعقبهم بمنتجاتها

بلدية خان يونس تختتم فعاليات إحياء يوم البيئة العالمي

اتهامات لحكومة رام الله بالتقصير في كشف مرتكبي جريمة "اللقاحات الفاسدة"

رئيس حكومة الاحتلال "بينيت" يبدأ زيارة إلى الإمارات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس" تنعى الشهيد أبو عيهور: نهج المقاومة سبيل الخلاص من الاحتلال

09 يونيو 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
...
الشهيد محمود أبو عيهور

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الخميس،  الشاب الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل.

وأكدت الحركة في بيان نعي،  على نهج المقاومة كسبيل للخلاص من المحتل.

وأضافت: " نشدّ على يد الثائرين المنتفضين، الذين يشكّلون طليعة الدفاع عن أبناء شعبنا عبر تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا بكل أشكال المقاومة".

وكان الشهيد أبو هيهون ارتقى ظهر اليوم، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول، حيث اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #الخليل #المقاومة #الاحتلال #الشهيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة