رئيس حكومة الاحتلال "بينيت" يبدأ زيارة إلى الإمارات

في خطوة بإطار اتفاق التطبيع، وصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، يلتقي خلالها بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وأدلى بينيت قبل توجهه إلى الإمارات بتصريح قال فيه: "سألتقي رئيس الإمارات لنضيف طبقة للعلاقة التي تنسج بين بلدينا لتحقيق الأمن لشعبينا".

واستقبل بينيت لدى وصوله أبو ظبي من قبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.

وكان بينيت قد قال في تصريحاته قبيل مغادرته دولة الاحتلال: "سأغادر الآن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسأعرب للعائلة المالكة عن تعازي وتعازي الشعب الإسرائيلي في وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد الذي ساعد في تمهيد الطريق للشراكة بين (إسرائيل) والإمارات؛ وهي نفس الشراكة. التي سوف نعززها اليوم".

وتأتي زيارة بينيت، في وقت تصعد سلطات الاحتلال من سياستها الاستيطانية، وتغولها على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين.

ويلقى التطبيع الإماراتي والعربي مع الاحتلال استهجانا واستنكارا لدى الشارع العربي، والفلسطيني وفصائله وقواه الحية، إذ تعده الأخيرة بأنه طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.