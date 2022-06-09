في خطوة إيجابية.. آبل تحمي مستخدمي أندرويد من تعقبهم بمنتجاتها

طورت شركة آبل شبكة تحديد الموقع "وير إز" (?Where is) عن طريق الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وتقنية البلوتوث والشبكات اللاسلكية فائقة السرعة من أجل البحث عن الأشياء، بدءا من الحقائب مرورا بالدراجات الهوائية ووصولا إلى ميدالية المفاتيح.

وكل ما يحتاج إليه المستخدم هو جهاز تعقب "أير تاغ" (Airtag) يكون مركبا في الشيء المراد البحث عنه.

وتتم عملية تحديد الموقع عن طريق تطبيق "وير إز" على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، ويمتاز جهاز التعقب بأنه صغير للغاية (بقطر 3 سم ولا يتعدى وزنه 11 غراما)، وتكفي بطارية خلية الزر لتشغيله لمدة عام تقريبا، بالإضافة إلى أنه محمي ضد الغبار والأتربة ورذاذ الماء.

سمح هذا الاختراع للعديد من المحتالين بتعقب الأغراض والأشخاص بطرق احتيالية كأن يدس جهاز "أير تاغ" في إحدى الحقائب أو سيارة الشخص المراد تعقبه ومن أجل منع عمليات التعقب والملاحقة تظهر للمستخدم رسالة تحذيرية على شاشة الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي إذا كان يحمل معه جهاز "أير تاغ" غير مألوف بشكل دائم دون علمه، ولكي يتم حماية الأشخاص الآخرين، الذين يستخدمون هواتف أندرويد مثلا، من عمليات التعقب والملاحقة المحتملة، تقوم أجهزة التعقب "أير تاغ" بإصدار صوت تنبيه بعد 24 ساعة على أقصى تقدير.

وقامت آبل بنشر تطبيق ماسح ضوئي لأجهزة التعقب "أير تاغ" في متجر تطبيقات "غوغل بلاي" (Google Play)، ويحمل هذا التطبيق اسم "تراكر ديتيكت" (Tracker Detect) ويهدف إلى مساعدة أصحاب هواتف أندرويد في منع محاولات التعقب والملاحقة.

جهاز "أير تاغ" صغير للغاية وتكفي بطارية خلية الزر لتشغيله لمدة عام تقريبا (مواقع التواصل الاجتماعي)

وإذا عثر تطبيق "تراكر ديتيكت" على جهاز تعقب "أير تاغ" غير معروف أو غير مألوف في النطاق القريب، فإنه يقوم بإصدار أمر لكي يصدر صوت تنبيه من جهاز التعقب من أجل العثور عليه بسهولة، ويتضمن التطبيق أيضا إرشادات حول كيفية إيقاف أجهزة التعقب غير المعروفة.

وأشارت آبل في تطبيق "تراكر ديتيكت" إلى كيفية استقراء الرقم التسلسلي أو أي معلومات مخزنة للمستخدم في جهاز التعقب، وإذا كان الأمر يتعلق بجهاز تعقب "أير تاغ" مفقود أو ضائع، فإنه يمكن استعادته عن طريق هذه التعليمات.

المصدر / وكالات