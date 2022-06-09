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استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال الخليل

09 يونيو 2022 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب محمود فايز أبو عيهور

استشهد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، اليوم الخميس، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حلحلول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب أبو عيهور أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 إصابات أخرى من بينها 3 بالرصاص الحي، وإصابتان بالمطاط، ونقلت إلى المستشفى الأهلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت محال فيها، وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز تجاه الشبان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شركة حلحول للصرافة، بعد مصادرة أموال من داخلها، فيما اعتقلت شابًا من محيط المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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