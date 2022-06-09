انستغرام يكشف عن طريقة استخدام خاصية لتثبيت المنشورات

أعلنت منصة أنستغرام عن تفعيل خاصية تثبيت المنشورات على الحسابات الخاصة للمستخدمين، تلك الخاصية المعروفة لدى منصة فيسبوك من قبل.

وبحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، الخاصية الجديدة، ستتيح لمستخدمي أنستغرام تثبيت ما يصل لـ ثلاث منشورات من صورة ومقاطع الفيديو القصيرة، تكون في صدارة الحسابات الخاصة للمستخدمين، لتظهر لزوار حساباتهم قبل أي منشورات أخرى.

والخاصية، شبيه بتلك المتاحة في منصات تيك توك وتويتر أيضا، وهي تسمح للمستخدمين بإبراز منشوارتهم المفضلة باستمرار.

ويمكن تفعيل الخاصية بالضغط على النقاط الثلاث التي تظهر أعلى يمين الشاشة بعد تحديد منشور بعينه، ثم الضغط على خيار التثبيت Pin to your profile.

حين تعود لصدارة حسابك بعد ذلك، ستجد منشورك مثبت أعلى الركن الأيسر من الحساب مع علامة تثبيت بيضاء.وقريبا قد يُحرم مستخدمو أنستغرام من رؤية أحدث المنشورات التي تنشر عبر بث الهاشتاق المتابعين له على موقع الصور والفيديوهات القصيرة.

إذ يختبر أنستغرام خاصية جديدة، تحصر الصور الأكثر ظهورها لمتابعي هاشتاق بعينه، بين الصور الأكثر حصدا لحالات الإعجاب، ومقاطع الفيديو القصيرة Reels التي تنشر على الهاشتاق نفسه.

ويعتبر أنستغرام، من أوائل المنصات التي سمحت بمتابعة الهاشتاق، تلك الخاصية التي تسمح لمستخدمي التطبيق متابعة هاشتاق بعينه يحمل عنوان مكان أو شأن يهتم به المستخدم، ومن خلاله يظهر للمستخدم أي صورة أو فيديو ينشرون عبر إلحاقهم بهذا الهاشتاق.

وفي حالة تطبيق أنستغرام للخاصية الجديدة التي يجرى اختبارها حاليا، عند متابعتك على سبيل المثال لهاشتاق كأس العالم #worldcup، ستكون أولوية الظهور للصور الأكثر حصدا للأعجاب على هذا الهاشتاق وليس الصور الأحدث في ترتيب النشر، مع فيديوهات Reels.

المصدر / وكالات