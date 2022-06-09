ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سائق إسعاف

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سائق إسعاف الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .
الشروط الوظيفية
1 - أن يكون المتقدم حاصلا على (شهادة الثانوية العامة + رخصة قيادة سيارات إسعاف) من جهة معترف بها.
2 - شهادة دورة في مجال التخصص كسائق اسعاف لا تقل عن 300 ساعة معتمدة (دورة ضباط اسعاف)
3 - يفضل من لديه دورة في مجال الاسعافات الأولية
4 - الاستعداد للعمل بمختلف الظروف والقبول بالعمل بنظام المناوبات.
5 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام
6 - أن يتمتع المتقدم بلياقه بدنية جيدة
7 - القدرة على التعامل مع المريض بطريقة مهنية
8 - المعرفة الجيدة بعلوم وإجراءات الإسعاف الأولي.
9 - القدرة على تحمل ضغط العمل
10 - المعرفة بقوانين العمل ولوائحه وإجراءاته
11 - معرفة جيدة بقوانين السير المعمول بها
12 - القدرة على حل المشاكل وسرعة التصرف بالمواقف التي تطرأ أثناء تأدية العمل
13 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة
14 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
المهام الوظيفية
1 - فحص كافة الأجهزة داخل الكابينة الخلفية لسيارة الإسعاف وكافة المهام الطبية
2 - فحص الوقود والإطارات والماء والزيوت واستكمال السجلات الإدارية والصحية
3 - الالتزام بالزي الرسمي المخصص لسائق الاسعاف والمحافظة على المظهر العام
4 - الالتزام بشحن الأجهزة والمعدات داخل سيارة الإسعاف والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة
5 - التأكد من تعبئة اسطوانات الأكسجين
6 - فهم طبيعة وكيفية تشغيل الأجهزة والمعدات المختلفة في سيارة الإسعاف والعمل على فحصها عند الاستلام
7 - قيادة سيارة الإسعاف لنقل المرضى والمصابين من أرض الحدث إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية
8 - فحص سيارة الإسعاف من الخارج والداخل (الكابينة) وتفقد كل ما فيها من أجهزة إنذار واتصال وإنارة واللواح
9 - القيام بإحضار الشهداء والمصابين من أماكن حدودية بعد تنسيق الجهات المختصة
10 - الالتزام بنظام العمل واللوائح المتعلقة باستلام وتسليم سيارة الإسعاف daily check list .
11 - تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين والمرضى قبل نقلهم بسيارة الإسعاف
12 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.
- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.
- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق.