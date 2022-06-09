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ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سائق إسعاف

09 يونيو 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سائق إسعاف الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلا على (شهادة الثانوية العامة + رخصة قيادة سيارات إسعاف) من جهة معترف بها.

2 - شهادة دورة في مجال التخصص كسائق اسعاف لا تقل عن 300 ساعة معتمدة (دورة ضباط اسعاف)

3 - يفضل من لديه دورة في مجال الاسعافات الأولية

4 - الاستعداد للعمل بمختلف الظروف والقبول بالعمل بنظام المناوبات.

5 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام

6 - أن يتمتع المتقدم بلياقه بدنية جيدة

7 - القدرة على التعامل مع المريض بطريقة مهنية

8 - المعرفة الجيدة بعلوم وإجراءات الإسعاف الأولي.

9 - القدرة على تحمل ضغط العمل

10 - المعرفة بقوانين العمل ولوائحه وإجراءاته

11 - معرفة جيدة بقوانين السير المعمول بها

12 - القدرة على حل المشاكل وسرعة التصرف بالمواقف التي تطرأ أثناء تأدية العمل

13 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

14 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

المهام الوظيفية

1 - فحص كافة الأجهزة داخل الكابينة الخلفية لسيارة الإسعاف وكافة المهام الطبية

2 - فحص الوقود والإطارات والماء والزيوت واستكمال السجلات الإدارية والصحية

3 - الالتزام بالزي الرسمي المخصص لسائق الاسعاف والمحافظة على المظهر العام

4 - الالتزام بشحن الأجهزة والمعدات داخل سيارة الإسعاف والتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة

5 - التأكد من تعبئة اسطوانات الأكسجين

6 - فهم طبيعة وكيفية تشغيل الأجهزة والمعدات المختلفة في سيارة الإسعاف والعمل على فحصها عند الاستلام

7 - قيادة سيارة الإسعاف لنقل المرضى والمصابين من أرض الحدث إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية

8 - فحص سيارة الإسعاف من الخارج والداخل (الكابينة) وتفقد كل ما فيها من أجهزة إنذار واتصال وإنارة واللواح

9 - القيام بإحضار الشهداء والمصابين من أماكن حدودية بعد تنسيق الجهات المختصة

10 - الالتزام بنظام العمل واللوائح المتعلقة باستلام وتسليم سيارة الإسعاف daily check list .

11 - تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين والمرضى قبل نقلهم بسيارة الإسعاف

12 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق.

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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