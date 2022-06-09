ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة مهندس ميكاترونكس

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة مهندس ميكاترونكس الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس من جهة معترف بها في تخصص ( هندسة ميكاترونكس ).

2 - معرفة جيدة بقواعد السلامة المهنية.

3 - القدرة على إعداد التقارير

4 - القدرة على حل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل

5 - إجادة استخدام برامج الحاسوب ذات العلاقة

6 - إجادة اللغة الإنجليزية

7 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

8 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

9 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات

10 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام

المهام الوظيفية

1 - مراقبة عمل الأجهزة الإلكترونية وصيانتها وخاصة الماكينات المتواجدة في المراكز، وكذلك أجهزة المكيفات والمولدات والتدفئة وشبكات ونظم الكهرباء ولوحات التشغيل والتحكم ونظم وأجهزة المراقبة ونظم مكافحة الحريق وكافة الأنظمة الالكتروميكانيكية مشتركة الاستخدام وضمان أمنها وأمانها بشكل استباقي

2 - متابعة يومية وميدانية لكافة الجوانب المتعلقة بالأنظمة الميكانيكية والالكترونية، ورفع التوصية بشأنها

3 - الإعلام عن الأعطال والمشاكل الفنية أولاً بأول وتشخيصها والعمل على إصلاح نظم وأجهزة الالكتروميكانيك

4 - ضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وأنظمة التحكم الالكتروميكانيكية

5 - المساهمة في إعداد ومراجعة جداول الكميات والمواصفات الفنية ووثائق طلبات الأسعار والمناقصات والعطاءات للمعاملات ذات العلاقة

6 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل

تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)

1 - سمعي/ضعف السمع المتوسط.

2 - صعوبة في النطق و الكلام/تشوهات أعضاء أو عيوب خلقية .

3 - صعوبة في النطق و الكلام/مشكلات بالصوت

4 - صعوبة في النطق و الكلام/تلعثم

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق