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فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سائق إسعاف

09 يونيو 2022 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة مساعد محاسب الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبوام المتوسط في أحد التخصصات المطلوبة والموضحة بأسفل الإعلان  من جهة معترف بها.

2 - معرفة جيدة بالجوانب المالية والمحاسبية.

3 - القدرة على إعداد التقارير المالية.

4 - إجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة برنامج Ms Office 

5 - القدرة على تحمل ضغط العمل.

6 - اجادة اللغة الانجليزية

7 - القدرة على لحل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل

8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

10 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات

11 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام

المهام الوظيفية

1 - تحصيل الرسوم وفق النظام المعمول به .

2 - تحرير الإيصالات المالية وفق النظام المعمول به.

3 - جرد إيرادات الصندوق يومياً والتأكد من مطابقتها للأرصدة الدفترية .

4 - تسليم الإيرادات اليومية للمحاسب لإعداد التقارير اليومية ومن ثم توريدها للجهات المختصة .

5 - إعداد التقارير حول سير العمل.

6 - تحرير محضر استلام وتسليم العهدة المالية والتوقيع عليه .

7 - القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

التخصصات المطلوبة

1 - محاسبة

2 - علوم مالية ومصرفية

3 - ادارة مالية ومصرفية

4 - المحاسبة والتأمين

5 - المحاسبة المحوسبة

تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)

1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع

2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم

3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة

4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركب .

5 - حركي/شلل طرفي سفلي

6 - سمعي/ضعف السمع المتوسط

7 - صعوبة في النطق و الكلام/تشوهات أعضاء أو عيوب خلقية

8 - صعوبة في النطق و الكلام/مشكلات بالصوت

9 - صعوبة في النطق و الكلام/تلعثم

10 - أخرى/القزم

11 - أخرى/بطء نمو

12 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي

13 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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