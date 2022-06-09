ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سائق إسعاف

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة مساعد محاسب الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .
الشروط الوظيفية
1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبوام المتوسط في أحد التخصصات المطلوبة والموضحة بأسفل الإعلان من جهة معترف بها.
2 - معرفة جيدة بالجوانب المالية والمحاسبية.
3 - القدرة على إعداد التقارير المالية.
4 - إجادة استخدام برامج الحاسوب وخاصة برنامج Ms Office
5 - القدرة على تحمل ضغط العمل.
6 - اجادة اللغة الانجليزية
7 - القدرة على لحل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل
8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة
10 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات
11 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام
المهام الوظيفية
1 - تحصيل الرسوم وفق النظام المعمول به .
2 - تحرير الإيصالات المالية وفق النظام المعمول به.
3 - جرد إيرادات الصندوق يومياً والتأكد من مطابقتها للأرصدة الدفترية .
4 - تسليم الإيرادات اليومية للمحاسب لإعداد التقارير اليومية ومن ثم توريدها للجهات المختصة .
5 - إعداد التقارير حول سير العمل.
6 - تحرير محضر استلام وتسليم العهدة المالية والتوقيع عليه .
7 - القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
التخصصات المطلوبة
1 - محاسبة
2 - علوم مالية ومصرفية
3 - ادارة مالية ومصرفية
4 - المحاسبة والتأمين
5 - المحاسبة المحوسبة
تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)
1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع
2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم
3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة
4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركب .
5 - حركي/شلل طرفي سفلي
6 - سمعي/ضعف السمع المتوسط
7 - صعوبة في النطق و الكلام/تشوهات أعضاء أو عيوب خلقية
8 - صعوبة في النطق و الكلام/مشكلات بالصوت
9 - صعوبة في النطق و الكلام/تلعثم
10 - أخرى/القزم
11 - أخرى/بطء نمو
12 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي
13 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.
- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.
- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق