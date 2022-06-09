ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة إداري صحي

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة اداري صحي الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022.

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص ( إدارة صحية ) من جهة معترف بها.

2 - القدرة على استخدام برامج الحاسوب وخاصة MS Office .

3 - معرفة في اللغة الإنجليزية .

4 - المعرفة بقوانين العمل ولوائحه وإجراءاته.

5 - مهارة في التخطيط والتنظيم.

6 - القدرة على حل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل.

7 - القدرة على تحمل ضغوط العمل .

8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

10 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام

المهام الوظيفية

1 - المشاركة في وضع خطة لضمان سير العمل بشكل جيد.

2 - الإشراف المباشر على الخدمات الإدارية والمالية في المستشفى .

3 - متابعة وتوجيه المندوب المالي والعمال والمراسلين وموظفي الأمن.

4 - متابعة ملف التشهيلات.5 - متابعة سجلات الحضور والغياب للموظفين.

6 - الإشراف المباشر على الخدمات الفندقية بالمستشفى.

7 - متابعة أعمال شركة النظافة لضمان توفير مستوى نظافة عالي.

8 - متابعة خدمات التغذية لضمان توفير جودة عالية فيما يتعلق بالتغذية.

9 - متابعة متطلبات الصيانة في المستشفى.

10 - عمل زيارات وجولات ميدانية منتظمة لكل أقسام المستشفى.

11 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.

تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)

1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع

2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم

3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة

4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركبة

5 - حركي/شلل طرفي سفلي

6 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي

7 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق