ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة إداري صحي

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة اداري صحي الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022.
الشروط الوظيفية
1 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص ( إدارة صحية ) من جهة معترف بها.
2 - القدرة على استخدام برامج الحاسوب وخاصة MS Office .
3 - معرفة في اللغة الإنجليزية .
4 - المعرفة بقوانين العمل ولوائحه وإجراءاته.
5 - مهارة في التخطيط والتنظيم.
6 - القدرة على حل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل.
7 - القدرة على تحمل ضغوط العمل .
8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة
10 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام
المهام الوظيفية
1 - المشاركة في وضع خطة لضمان سير العمل بشكل جيد.
2 - الإشراف المباشر على الخدمات الإدارية والمالية في المستشفى .
3 - متابعة وتوجيه المندوب المالي والعمال والمراسلين وموظفي الأمن.
4 - متابعة ملف التشهيلات.5 - متابعة سجلات الحضور والغياب للموظفين.
6 - الإشراف المباشر على الخدمات الفندقية بالمستشفى.
7 - متابعة أعمال شركة النظافة لضمان توفير مستوى نظافة عالي.
8 - متابعة خدمات التغذية لضمان توفير جودة عالية فيما يتعلق بالتغذية.
9 - متابعة متطلبات الصيانة في المستشفى.
10 - عمل زيارات وجولات ميدانية منتظمة لكل أقسام المستشفى.
11 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.
تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)
1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع
2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم
3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة
4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركبة
5 - حركي/شلل طرفي سفلي
6 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي
7 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.
- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.
- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق