ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سكرتير طبي

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سكرتير طبي الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022.

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم المتوسط في أحد التخصصات المطلوبة من جهة معترف بها والموضحة بأسفل الإعلان.

2 - الدقة في العمل وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية

3 - معرفة في اللغة الإنجليزية

4 - مهارة عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برنامج MS office .

5- مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية

6 - معرفة في كيفية كتابة التقارير

7 - معرفة في استخدام الأجهزة المكتبية

8 - معرفة جيدة في طرق الأرشفة وحفظ السجلات

9 - إجادة التعامل مع الجمهور

10 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

11 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

12 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات

13 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام

14 - القدرة على تحمل ضغوط العمل

المهام الوظيفية

1 - استقبال وطلب المكالمات الهاتفية وتحويلها للموظف المختص

2 - إدخال البيانات على البرامج الإلكترونية المعتمدة في العمل

3 - تنظيم السجلات الطبية من خلال تصنيفها وترميزها وفهرستها

4 - تنسيق الاجتماعات الطبية والتحضير لها وطباعة محاضر الاجتماعات

5 - استلام البريد الوارد والصادر وتسجيله وأرشفته

6 - نشر التعليمات والمعلومات الضرورية للعمل

7 - تحرير المحاضر والرسائل اللازمة لها

8 - إعداد التقارير الدورية بما يخص العمل

9 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل

التخصصات المطلوبة

1 - سكرتارية طبية

2 - السكرتارية والسجل الطبي

3 - مساعد إداري صحي

تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)

1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع

2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم

3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة

4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركبة

5 - حركي/شلل طرفي سفلي

6 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي

7 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق