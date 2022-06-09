ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة سكرتير طبي

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سكرتير طبي الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022.
الشروط الوظيفية
1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم المتوسط في أحد التخصصات المطلوبة من جهة معترف بها والموضحة بأسفل الإعلان.
2 - الدقة في العمل وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية
3 - معرفة في اللغة الإنجليزية
4 - مهارة عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برنامج MS office .
5- مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية
6 - معرفة في كيفية كتابة التقارير
7 - معرفة في استخدام الأجهزة المكتبية
8 - معرفة جيدة في طرق الأرشفة وحفظ السجلات
9 - إجادة التعامل مع الجمهور
10 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
11 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة
12 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات
13 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام
14 - القدرة على تحمل ضغوط العمل
المهام الوظيفية
1 - استقبال وطلب المكالمات الهاتفية وتحويلها للموظف المختص
2 - إدخال البيانات على البرامج الإلكترونية المعتمدة في العمل
3 - تنظيم السجلات الطبية من خلال تصنيفها وترميزها وفهرستها
4 - تنسيق الاجتماعات الطبية والتحضير لها وطباعة محاضر الاجتماعات
5 - استلام البريد الوارد والصادر وتسجيله وأرشفته
6 - نشر التعليمات والمعلومات الضرورية للعمل
7 - تحرير المحاضر والرسائل اللازمة لها
8 - إعداد التقارير الدورية بما يخص العمل
9 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل
التخصصات المطلوبة
1 - سكرتارية طبية
2 - السكرتارية والسجل الطبي
3 - مساعد إداري صحي
تنويه خاص بذوي الإحتياجات الخاصة ( الحالات الصحية المسموحة للتقدم للوظيفة)
1 - حركي/بتر طرف سفلي - أصابع
2 - حركي/بتر طرف سفلي - قدم
3 - حركي/بتر طرف سفلي - تحت الركبة
4 - حركي/بتر طرف سفلي - فوق الركبة
5 - حركي/شلل طرفي سفلي
6 - حركي/خلع ولادة طرف سفلي
7 - حركي/تشوهات خلقية طرف سفلي
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.
- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.
- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق