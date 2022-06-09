الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذي عملية "إلعاد"

قدمت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى "المحكمة المركزية"، لائحة اتهام ضد الأسيرين أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير صبيحات، موجهة لهما تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "إلعاد"، التي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.

ووجهت سلطات الاحتلال إلى الرفاعي وصبيحات وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين، تهم، "القتل"، وبحسب لائحة الاتهام، فإنّ الأسيرين الرفاعي وصبيحات خطّطا لتنفيذ هجوم هدفه التسبب في مقتل إسرائيليين"، على حد زعم النيابة العامة للاحتلال.

وجاء في لائحة الاتهام "لقد قام المتّهمان الرفاعي وأبو شقير، بتجهيز ذاتهما والتسلح بالسكاكين والفؤوس، ومن ثمَّ قاما بالدخول إلى (إسرائيل)، وفي 22 أيار/مايو الماضي، وصلا إلى إلعاد، وقاما بقتل السائق الذي نقلهما، وذلك بطعنة بسكين في الوجه والرقبة، وبعد ذلك مباشرة انطلقا بتنفيذ عملية الطعن في شوارع المدينة".

وسبق لائحة الاتهام، أن أخطرت سلطات الاحتلال عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلها، كما تم تسليم إخطار آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات التي يستخدمها الاحتلال.

وأعلنت أجهزة أمن الاحتلال في بيان مشترك، اعتقال الرفاعي وأبو شقير في حرش قريب من مدينة رأس العين، حيث كانا يختبئان بين الأعشاب بعد أن نفذا عملية "إلعاد"، وذلك بعد مطاردة استمرت 3 أيام حيث جرى اعتقالهما.