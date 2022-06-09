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ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة طبيب أسنان

09 يونيو 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة طبيب أسنان و الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .

الشروط الوظيفية

1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة ( طب اسنان - طب وجراحة الفم والأسنان) من جهة معترف بها .

2 - أن يكون المتقدم حاصل على مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول.

3 - أن يجيد اللغة الانجليزية ( قراءة ، كتابة ، محادثة).

4 - الدقة في العمل وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية

5 - القدرة على حل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل

6 - مهارة جيدة في استخدام الحاسوب

7 - القدرة على إجراء البحوث الطبية وفق الأصول

8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة

10 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات

11 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام

12 - التقيد بتعليمات منع ومكافحة العدوى بالمستشفى

13 - إتباع تعليمات الأمن والسلامة المحددة في مكان عمله

14 - احترام خصوصيات المرضى وأسرارهم

15 - المحافظة على الممتلكات العامة وحسن استخدام الأدوات والأجهزة الطبية

16 - القدرة على تحمل ضغوط العمل

المهام الوظيفية

1 - إجراء الفحص الشعاعي والسريري مستخدماً معدات وأدوات الفحص

2 - تشخيص أمراض الفم والأسنان ووضع خطة العلاج المناسبة وتقديم الخدمات الوقائية

3 - تنظيف الأسنان وإزالة الرواسب الجيرية وإجراء الترميمات المناسبة للأسنان المصابة وعمل الحشوات المناسبة

4 - إجراء المعالجة اللبية للأسنان ومعالجة أمراض الفم واللثة وإجراء جراحة الفم الصغرى بما في ذلك خلع الأسنان المصابة تحت التخدير الموضعي

5 - تشخيص حالات اضطرابات نمو الأسنان

6 - المشاركة في أنشطة التثقيف الصحي وفق سياسات الوزارة المعتمدة

7 - تدريب وتوجيه من هم تحت إشرافه وفق سياسات الوزارة المعتمدة

8 - المشاركة في البحوث العلمية حسب مصلحة العمل

9 - المشاركة في الأنشطة التعليمة والتدريبية المستمرة

10 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.

- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق.

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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