ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظيفة طبيب أسنان

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين العام بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة طبيب أسنان و الخاصة بالإعلان الخارجي رقم 7/2022 .
الشروط الوظيفية
1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة ( طب اسنان - طب وجراحة الفم والأسنان) من جهة معترف بها .
2 - أن يكون المتقدم حاصل على مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول.
3 - أن يجيد اللغة الانجليزية ( قراءة ، كتابة ، محادثة).
4 - الدقة في العمل وإنجازه بسرعة وكفاءة عالية
5 - القدرة على حل المشاكل التي تطرأ أثناء تأدية العمل
6 - مهارة جيدة في استخدام الحاسوب
7 - القدرة على إجراء البحوث الطبية وفق الأصول
8 - القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
9 - تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة
10 - الرغبة في التعلم وتطوير الذات
11 - الاهتمام بالهندام والمظهر العام
12 - التقيد بتعليمات منع ومكافحة العدوى بالمستشفى
13 - إتباع تعليمات الأمن والسلامة المحددة في مكان عمله
14 - احترام خصوصيات المرضى وأسرارهم
15 - المحافظة على الممتلكات العامة وحسن استخدام الأدوات والأجهزة الطبية
16 - القدرة على تحمل ضغوط العمل
المهام الوظيفية
1 - إجراء الفحص الشعاعي والسريري مستخدماً معدات وأدوات الفحص
2 - تشخيص أمراض الفم والأسنان ووضع خطة العلاج المناسبة وتقديم الخدمات الوقائية
3 - تنظيف الأسنان وإزالة الرواسب الجيرية وإجراء الترميمات المناسبة للأسنان المصابة وعمل الحشوات المناسبة
4 - إجراء المعالجة اللبية للأسنان ومعالجة أمراض الفم واللثة وإجراء جراحة الفم الصغرى بما في ذلك خلع الأسنان المصابة تحت التخدير الموضعي
5 - تشخيص حالات اضطرابات نمو الأسنان
6 - المشاركة في أنشطة التثقيف الصحي وفق سياسات الوزارة المعتمدة
7 - تدريب وتوجيه من هم تحت إشرافه وفق سياسات الوزارة المعتمدة
8 - المشاركة في البحوث العلمية حسب مصلحة العمل
9 - المشاركة في الأنشطة التعليمة والتدريبية المستمرة
10 - القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال العمل
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة اعلاه عبر الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم 07-06-2022 وينتهي يوم 21-06-2022 م.
- سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.
- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات و/أو المقابلات في وقت لاحق.