مطلوب كاتب محتوى للعمل في نادي رياضي

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة كاتب محتوى ، وذلك وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: كاتب محتوى

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

المتطلبات :

- القدرة العالية على التنظيم والإدارة وإدارة الوقت

- معرفة ممتازة بقواعد اللغة العربية

- حسن المظهر وشخصية قادرة على التطوير في المجال

- خبرة في كتابة المقالات في تخصصات مختلفة والقدرة على إعادة الصياغة والكتابة الإبداعية والتسويقية.

- القدرة على البحث المطول في موضوعات المقالات المطلوبة وتكوين محتوى عالي الجودة يجذب الجمهور ولأغراض متعددة كالتسويق بالعمولة

- خبرة بإعدادات السيو والعمل على منصة الوردبرس

- خبرة جيدة في نشر المواد الاعلانية

- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/s8cRerQz5Ddc2fn88

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين