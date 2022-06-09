مطلوب كاتب محتوى للعمل في نادي رياضي

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة كاتب محتوى ، وذلك وفقا لما يلي :
- المسمى الوظيفي: كاتب محتوى
- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال
- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال
المتطلبات :
- القدرة العالية على التنظيم والإدارة وإدارة الوقت
- معرفة ممتازة بقواعد اللغة العربية
- حسن المظهر وشخصية قادرة على التطوير في المجال
- خبرة في كتابة المقالات في تخصصات مختلفة والقدرة على إعادة الصياغة والكتابة الإبداعية والتسويقية.
- القدرة على البحث المطول في موضوعات المقالات المطلوبة وتكوين محتوى عالي الجودة يجذب الجمهور ولأغراض متعددة كالتسويق بالعمولة
- خبرة بإعدادات السيو والعمل على منصة الوردبرس
- خبرة جيدة في نشر المواد الاعلانية
- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .
- مهارات عالية في الاتصال والتواصل
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/s8cRerQz5Ddc2fn88
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين