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مطلوب كاتب محتوى للعمل في نادي رياضي

09 يونيو 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة كاتب محتوى ، وذلك وفقا لما يلي :

-  المسمى الوظيفي: كاتب محتوى

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

المتطلبات :

- القدرة العالية على التنظيم والإدارة وإدارة الوقت

- معرفة ممتازة بقواعد اللغة العربية

- حسن المظهر وشخصية قادرة على التطوير في المجال

-  خبرة في كتابة المقالات في تخصصات مختلفة والقدرة على إعادة الصياغة والكتابة الإبداعية والتسويقية.

- القدرة على البحث المطول في موضوعات المقالات المطلوبة وتكوين محتوى عالي الجودة يجذب الجمهور ولأغراض متعددة كالتسويق بالعمولة

-   خبرة بإعدادات السيو والعمل على منصة الوردبرس

-  خبرة جيدة في نشر المواد الاعلانية

- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

-  مهارات عالية في الاتصال والتواصل

-  أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

-  العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل 

- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/s8cRerQz5Ddc2fn88

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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