فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السلطة تواصل منع حراك "بدنا نعيش" من الاحتجاج

مصر.. العثور على حفرية ديناصور مفترس عمرها 98 مليون عام

تونس تنفي أيّ خطوة للتطبيع مع الاحتلال

مطلوب كاتب محتوى للعمل في نادي رياضي

الإعلام الإيراني يتحدث عن احتمال مقتل مسؤول بالموساد

الإعلان عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى المحررين

الحالة الصحية لـ"عباس" تثير جدلًا عبر مواقع التواصل

أسلوب التدريس واجتهاد الطالب مفتاحان لتعلُّم الإنجليزية بطريقة مجدية

"مرور غزة": 6 إصابات في 9 حوادث سيرٍ خلال الـ24 ساعة

الأسيران "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

في أربيل شمال العراق

الإعلام الإيراني يتحدث عن احتمال مقتل مسؤول بالموساد

09 يونيو 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
...
سيارة متضررة جراء في أربيل يعتقد أنه عبر طائرات مسيرة

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن مصادر عربية وغربية رجحت مقتل قائد فريق الاغتيالات بالموساد إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة مركبات في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل، مؤخرا.

وبحسب الوكالة الإيرانية، وفقا لتقارير أوردتها وسائل الإعلام العراقية، فإن الهجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف 3 مركبات، حيث أصابها بنجاح في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل.

وأضافت الوكالة، أنه بعد ساعات أعلنت بعض المصادر الغربية والعربية أن المركبات كانت تقل خلية تابعة لجهاز التجسس التابع لإسرائيل، وهو كان الهدف الرئيس لهذه العمليات التي نفذتها الطائرة المسيرة.

وادعت صفحة "اينتل سكاي" على تويتر والتي تنشط في مجال تحليل الأخطار الدولية ورصد الطلعات الجوية العالمية والأخبار الخاصة بمختلف الأزمات، ادعت أن مسؤولا بالموساد قتل في هذا الهجوم، بحسب وكالة "فارس".

وسمع مساء أمس دوي انفجارات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة حيث ألحق أضرارا بسيارات مدنيين على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل.

المصدر / فارس
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#إيران #هجوم #الموساد #أربيل #مسؤول في الموساد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة