لأنّ "صلاح" يحبه.. ليفربول مستعد لدفع أعلى مبلغ في تاريخه

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب بنفيكا البرتغالي، لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل بمبلغ يقدر بـ 85 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ يدفعه النادي في تاريخه للتعاقد مع لاعب.

ولطالما عرف وصيف النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بتعاقداته المميزة في السنوات الأخيرة، ونجاح مدربه الألماني يورغن كلوب في دمجها مع المجموعة، مثلما فعل مع الكولومبي لويس دياز الذي بات ركيزة أساسية وهامة في صفوف الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" فإنّ ليفربول مستعد لتحطيم رقمه القياسي للتعاقد مع داروين نونيز ليصبح أعلى صفقة في تاريخ النادي، وأضاف التقرير: بدأت إدارة النادي تخطط لرؤية الأوروغوياني في فريقها الموسم المقبل، وسيكون لدى النادي خطة لأفضل طريقة ممكنة لاستخدام لاعب بنفيكا في حالة اكتمال توقيعه.

وعرف نونيز كرة القدم الأوروبية عبر نادي ألميريا الإسباني الذي اكتشفه وتعاقد معه في عهد مالكه تركي آل الشيخ قادمًا من بينارول الأوروغوياني، وسجّل معه 18 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا صيف العام الماضي في أكبر صفقة انتقال بتاريخ النادي البرتغالي ودوري الدرجة الثانية الإسبانية، مع احتفاظ ألميريا بـ20% من قيمة بيعه مستقبلًا.

وواصلت الصحيفة: إذا نجح ليفربول في كسب خدمات المهاجم البالغ من العمر "22 عامًا" فقد يفوز صلاح بسهولة بجائزة صانع ألعاب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، إذ نونيز من نوعية اللاعبين الذين يحبهم النجم المصري.

وواصلت الصحيفة: على الرغم من أنّ كلوب يعتمد بشكل كبير على طريقة 4-3-3 خلال فترة وجوده في إنجلترا، فقد أمضى كلٌّ من دياز ونونيز وقتًا أطول في تشكيلات 4-2-3-1 و 4-4-2، لذلك من الطبيعي أن نتساءل عما إذا كان التغيير ممكنًا، والإجابة ستكون في الموسم التحضيري للفريق.

وقال التقرير: في الوقت الحالي، ومع بقاء النجم المصري محمد صلاح الموسم المقبل، من المعقول أن نفترض أنه سيبقى في خانته المفضلة على يمين الهجوم، بغضّ النظر عن طريقة استخدام ليفربول، وستكون لديه القدرة على العمل بشكل رائع مع نونيز.

وكان اللاعب البالغ من العمر "22 عامًا" هو أفضل هدافي الدوري البرتغالي الموسم المنصرم برصيد 26 هدفًا، وكان أفضل صانع ألعاب مع رافا سيلفا.

المصدر / وكالات